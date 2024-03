CALCIO ECCELLENZA. Muggiò si arrende al Sondrio capolista

RENATE

di Roberto Sanvito

Un guizzo al 90’ in mischia di Possenti regala un punticino e allunga a quota cinque la striscia di risultati utili consecutivi del Renate in trasferta. Che se in casa fatica almeno lontano da Meda qualcosa di buono lo porta sempre a casa. Con fatica, allo scadere ma non immeritatamente al “Piola” dove i padroni di casa creano sì qualcosa in più, ma le pantere non sfigurano. Cronaca. Nei primi venti minuti, quando si gioca sotto ritmo prevale il possesso palla del Renate che guadagna metri di campo ma non fa troppo male alla difesa del Novara, guardinga e attenta. Nulla da segnalare se non una conclusione alta di Bosisio. Quando il Novara esce dal torpore è più concreto.

Al 26’ Bentivegna scuote la porta difesa da Ombra, gran destro da 20 metri e pallone che si stampa sulla traversa. Al 33’ episodio dubbio nell’area dei padroni di casa; ottima la sponda di Paudice, Bocalon sotto misura spinge la sfera in fondo al sacco (foto), in fuorigioco per l’assistente e a nulla valgono le proteste. Al 40’ altra traversa del Novara, la colpisce Urso che in area scarica un terra-aria contro il montante. Al 44’ Corti, per fortuna, è in fuorigioco sulla cattiva presa di Ombra dopo l’ennesima conclusione da fuori di Ranieri. Baldassin, nel secondo tempo, accorcia lo scarto di legni colpiti. Al 53’ si inserisce bene a sinistra sulla punizione di Sorrentino e colpisce la base del palo. Ma il Novara arriva sempre a tanto così dal colpire. Al 70’ Lorenzini è provvidenziale, solo, tra Sorrentino e Bocalon in contropiede. Un minuto dopo Urso in diagonale infila imparabilmente Ombra e il Renate almeno inizialmente subisce il colpo. Ma non si arrende del tutto e dal nuovo corner battuto, Possenti si riscopre goleador regalando ai suoi l’1-1 finale.