Calcio eccellenza. Pascucci in extremis regala un punto al Cava Ronco

Cava Ronco

2

Bentivoglio

2

CAVA RONCO: Carroli, Bellavista, Pascucci, Rabiti (18’ st Parlanti), Sango (39’ st Magnani), Fantinelli, Stucchi, Martoni (36’ st Valentini), Grazhdani, Garavini, Marzocchi (45’ st Delvecchio). All.: Biserni.

BENTIVOGLIO: Tartaruga, Bartolucci, De Brasi, Canova (39’ st Novi), Greco, Colussi, Monducci, Ghiselli, Brito Dos Santos, Raspadori, Mantovani. All.: Gelli.

Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia. Reti: 42’ pt (rig) Brito Dos Santos, 1’ st Stucchi, 12’ st Canova, 42’ st Pascucci. Note: ammoniti Bartolucci, Fantinelli, Colussi.

Il 2023 del Cava Ronco si chiude con un pareggio in rimonta. Due volte sotto, i forlivesi riprendono in extremis il fanalino di coda Bentivoglio, rigenerato da un poderoso mercato di riparazione. Primo tempo avvincente e ricco di emozioni. Approccio gagliardo dei padroni di casa: Stucchi si beve tre avversari e arma un destro neutralizzato da Tartaruga, che si ripete all’11’ su Martoni; la replica degli ospiti è affidata a Mantovani, il cui tiro è provvidenzialmente intercettato sulla riga di porta da Bellavista. Cresce il Bentivoglio: bolide di Brito Dos Santos, Carroli miracoleggia. Il gol è nell’aria, e giunge al 42’; protagonista ancora il neoacquisto Brito dos Santos, che trasforma un rigore concesso per un mani galeotto di Pascucci in area.

Nella ripresa il Cava Ronco pareggia immediatamente con un’incornata di Stucchi, ma poco dopo Canova riporta avanti i bolognesi con un eurogol da distanza siderale. Ma in zona Cesarini c’è il definitivo 2-2 di Pascucci.

Classifica: Sasso Marconi 41; Granamica 40; Medicina Fossatone, Castenaso 31; Pietracuta 28; Gambettola, Cava Ronco 27*; Reno, Sant’Agostino 26; Tropical Coriano 25; Russi, Massa Lombarda 23; Diegaro, Sanpaimola 16; Masi Torello 13; Savignanese, Vis Novafeltria 12; Bentivoglio 11*. *: una gara in più.

Marco Lombardi