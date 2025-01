Calcio Eccellenza. Per l’Asta Taverne è stato un 2024 davvero positivo

Il 2024 è stato un anno solare indimenticabile per l’Asta con la salvezza raggiunta al primo anno di Eccellenza, arrivata ai play out contro il Firenze Ovest, ma anche con la storica partita contro il Siena ed innumerevoli altre ‘prime volte’. La ripartenza a settembre, sotto i migliori auspici, ha visto qualche inciampo nel suo percorso ma ci sono comunque le premesse per chiudere in crescendo la stagione. Al momento gli arancioblù sono decimi, con 19 punti all’attivo. Di seguito i marcatori del 2024: Discepolo 10; Diemè 8; Bandini 4; Doka Bjorn 3; Cianciolo e Lorenzo Mazza 2; poi con una rete a testa Ceccatelli, Manganelli, Jrad, Falugiani, Leuca, Camara, Gianni, Gabriele Mazza. Sono stati, nel 2024, 37 i gol realizzati e 49 quelli subiti in 35 partite fra Coppa Italia e campionato (8 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte). Il cammino della squadra di Bartoli riprenderà domenica con la trasferta sul campo dello Scandicci.