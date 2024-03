Calcio Eccellenza. Piovuto troppo sul terreno pratese. Rimandata la trasferta del Fratres

A Prato partita rinviata per impraticabilità del terreno di gioco del Bruno Chiavacci. Il Fratres Perignano costretto a rientrare negli spogliatoi. Per la cronaca va detto che è piovuto abbondantemente prima della partita ma forse le condizioni meteo stavano cambiando verso un miglioramento. L’arbitro Andrea Barbatelli di Macerata, comunque, come da prassi, è andato in campo accompagnato dai capitani delle due squadre, e, dopo aver constatato che il pallone non ne voleva sapere di rimbalzare, ha rimandato le due squadre negli spogliatoi. La partita sarà rigiocata, come prevede il regolamento, il mercoledi successivo alla uscita del C.U. che ratifica la decisione arbitrale del rinvio. La decisione ha lasciato qualche perplessità tra i pochi presenti perché la situazione stava migliorando. Forse bastava attendere qualche minuto in più.

La partita era importante sia per la compagine pisana, che punta a rientrare nel gruppo play off, ma soprattutto per quella pratese che, al momento seconda in classifica, è impegnata a tenere il passo della leader Tuttocuoio ma anche del Camaiore con cui marcia affiancata. Il Fratres Perignano era pronta a schierare Colucci, Acosta, Scremin, Petri, Arvia, Mancini, Martinelli, Ficarra, Zefi, Rosi, Sciapi.

P.M.