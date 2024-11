Calcio Eccellenza: più di 500 con il Viareggio. Massese, tornano i tifosi. L’omaggio a Pinarelli

Contro il Viareggio la Massese ha riscoperto un elemento che potrebbe rappresentare una grande arma in più nella rincorsa ai vertici della classifica: il pubblico. Chiariamo una cosa. Lo zoccolo duro del tifo bianconero, quello garantito dagli ultras, non è mai mancato su nessun campo. Nell’ultima gara di campionato, però, forse proprio grazie all’opera di sensibilizzazione fatta dai fedelissimi della curva attraverso un capillare volantinaggio, sembra aver colpito le corde giuste. Allo stadio Gianpiero Vitali, infatti, si sono contati 530 spettatori, circa il doppio rispetto a quella che era l’abituale affluenza domenicale nelle precedenti gare interne. La speranza è che questo ’ritorno di fiamma’ non si spenga in un attimo ma possa continuare per tutto il campionato. Nessuna squadra d’Eccellenza può vantare una tifoseria così numerosa e calorosa e questo fattore alla lunga potrebbe incidere eccome.

Fra l’altro la scorsa domenica la curva Alessandro Balloni sei è resa autrice di una lodevole iniziativa. Per tenere vivo il ricordo di Nicola Pinarelli, giovane prematuramente scomparso che aveva difeso la porta della Massese, la tifoseria organizzata ha invitato sui gradoni della Sud la sua famiglia. Nel corso della gara è stato esposto uno striscione in onore del ragazzo e alla rete della porta è stata appesa la maglia che aveva indossato. A fine gara è avvenuto l’abbraccio simbolico tra l’attuale portiere Alessio Mariani, la famiglia di ’Pina’ e tutti i ragazzi della curva che hanno sventolato la sciarpa bianconera. Mariani si è arrampicato sulla balaustra per lanciare la propria maglia alla curva. Non va dimenticato che nel dicembre 2018 un Pinarelli appena diciassettenne esordì con la Massese proprio contro il Viareggio e a fine partita togliendosi la maglia da gioco mostrò sotto una t-shirt con la scritta ’Diffidati Legione’ per mostrare vicinanza agli ultras bianconeri a cui era stata vietata la trasferta.

La Massese, intanto, sta proseguendo la preparazione in vista della delicata trasferta, domenica alle 14.30, sul campo dello Sporting Cecina, terzo in classifica e avanti di 3 punti ai bianconeri.

Gianluca Bondielli