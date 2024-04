Calcio Eccellenza, recupero a Savignano (ore 15.30). Il Cava Ronco cerca la salvezza

Cava Ronco in campo oggi (ore 15.30) al ‘Capanni’ di Savignano per il recupero della 30ª giornata, rinviata a causa della morte della presidente Maria Cristina De Zardo. Reduci dal pareggio interno (2-2) acciuffato in zona Cesarini contro il Castenaso, i biancorossi di mister Muccioli si presentano all’appuntamento privi degli infortunati Stucchi e Valentini (e con Marzocchi a rischio forfait) ma forti di un decimo posto che li pone fuori dalla lotta per non retrocedere. È l’ultima chiamata, viceversa, per i padroni di casa, penultimi. "Vogliamo fare risultato per archiviare in anticipo la pratica salvezza – afferma il ds Marco Ricci – ma non sarà una passeggiata".