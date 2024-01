Calcio eccellenza. Signa-Pontassieve promette spettacolo. Lastrigiana rischia

Oggi (alle 14,30) si gioca un turno infrasettimanale per la prima di ritorno. Riposa Rondinella. Siena-Fortis (arbitro: Vaggelli di Prato). Trasferta ad alto rischio per la Fortis senza Klajdi e di Mearini. Nel Siena non ci saranno Morosi, Marini, Granado.

Signa-Pontassieve (arbitro: Baldasseroni di Pistoia). Canarini senza Capochiani e con Alesso in dubbio. Rientra il capitano Coppola. Ospiti con i nuovi Dari e El Jallali.

Colligiana-Scandicci (arbitro: Carluccio di Aquila). Senza Vezzi, La Rosa, Giacomoantonio e Ammannati lo Scandicci affronta una Colligiana gasata per il successo di Pontassieve che gli ha consentito di avvicinarsi ai play off.

Foiano-Lastrigiana (arbitro: Giannini di Pontedera). Allo stadio dei ’Pini’ la Lastrigiana anche senza Mazzanti e Del Colle e pronta a dare battaglia. Rufina-Terranuova (arbitro: Danesi di Pistoia). Per la Rufina la sfida al ’Bresci’ con il Terranuova è impegnativa per le assenze di Campagna (Ferretti o Di Vico) e di Lanzini sostituito dal ’deb’ Volpi (2007).

Valentino Mazzola-Firenze Ovest (arbitro: Lorenzi di Pistoia). Sul campo di Cerchiaia l’Ovest gioca ancora la carta Bourezza per abbattere il Mazzola di Argilli che viaggia a mille.

Giovanni Puleri