Calcio Eccellenza Toscana. Asta, a te l’Antella. Mazzola e Colligiana: dure trasferte

Archiviata la sconfitta nel derby contro il Mazzola, l’Asta è pronta a tornare in campo contro l’Antella. "Dopo il ko di domenica scorsa dovevamo tirare un po’ le fila e quindi abbiamo lavorato intensamente questa settimana – dice mister Bartoli, –. Poche parole, molto allenamento per correggere gli errori che abbiamo fatto". L’avversaria è l’Antella, squadra in forte ripresa dopo un inizio difficile. "Hanno messo a segno molti nuovi acquisti e hanno voltato pagina anche grazie ad una guida tecnica di cui ho grandissimo rispetto - ha detto Bartoli su mister Francini -. L’anno scorso ha fatto molto bene con la Rondinella Marzocco e quest’anno si sta confermando con l’Antella. Hanno cambiato molto dall’inizio e adesso stanno diventando una vera corazzata. La cosa più importante è rischiare meno, stiamo concedendo troppi gol, è lì che dobbiamo migliorare". Il fischio d’inizio alle 14,30 al campo sportivo Bertoni, a dirigere la partita sarà Giovannini, coadiuvato da Dell’Agnello e Marino. Alla stessa ora il Mazzola sarà di scena a Grassina. "Ci aspetta una gara tosta contro una squadra che conosco molto bene – ha detto mister Ghizzani – con elementi imprevedibili. Noi però vogliamo proseguire sulla strada intrapresa qualche settimana fa cercando di alzare sempre l’asticella. C’è entusiasmo, come è giusto che sia, perché non deve mai mancare. Ma dobbiamo essere concentrati e attenti ogni volta". Il Mazzola ieri ha ufficializzato l’innesto di Papi, che lo scorso anno ha vinto il girone A col Tuttocuoio. Salutano invece Gjana e Becucci, quest’ultimo passato all’Antella. La Colligiana fa invece visita alla Lastrigiana per restare in scia della capolista Castiglionese mentre impegno fondamentale per la Sinalunghese che deve cercare di fare punti in casa contro lo Scandicci.