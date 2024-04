Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana e Sinalunghese. Derby ricco di motivazioni

Tre. Sarà questo numero a dominare la sfida di domani tra Colligiana e Sinalunghese, in programma al ‘Gino Manni’ di Colle a partire dalle 15. Tre come le partite rimaste da giocare prima della fine della stagione regolare: con appena 270 minuti ancora a disposizione, non c’è infatti più spazio per errori e distrazione, anche se la situazione delle due squadre coinvolte nella sfida di domani appare decisamente differente. Tre come i punti che deve conquistare ad ogni costo la Colligiana per sperare di dare un senso alla propria stagione che vada oltre una semplice permanenza tranquilla nel campionato di Eccellenza: per avere una possibilità di evitare la ‘forbice’, riducendo a meno di otto punti il distacco dalla seconda posizione e quindi accedendo ai play-off, la squadra di mister Giacomo Chini (nella foto) può solo vincere tutte le partite rimaste e che Terranova, Signa e Scandicci - tutte assieme a quota 56 punti, 13 in più dei biancorossi - perdano qualche colpo. Difficile, quasi impossibile, ma finché la matematica lascia qualche speranza i biancorossi hanno il dovere di provarci. Tre, infine, come i punti di vantaggio della Sinalunghese sulla zona play out: in una simile situazione, i rossoblu non possono sicuramente sentirsi al sicuro, e dovranno fare di tutto per evitare un passo falso contro la Colligiana, in modo da evitare di dover disputare due vere e proprie battaglie negli ultimi match della stagione. Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per aspettarsi una sfida giocata con il massimo impegno da entrambe le compagini, con la Colligiana che avrà l’ulteriore stimolo di non dare una ulteriore delusione ai propri tifosi, dopo i troppi passaggi a vuoto collezionati durante questo campionato. Ad arbitrare la sfida sarà Andrea Baldasseroni, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Andrea Della Bartola e Davide Casole, entrambi della sezione di Pisa.

Marco Brunelli