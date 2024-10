Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana, entusiasmo e voglia di vincere. Oggi il complicato impegno a casa Antella

Prima, seconda e unica regola: evitare passi falsi. Sarà questo, per la Colligiana, il filo conduttore del match di oggi, che vedrà i biancorossi impegnati a partire dalle 14.30 (la partita inizierà mezz’ora prima rispetto alle precedenti dopo il ritorno all’ora legale) ad Antella. Una partita fondamentale per entrambe le compagini impegnate, sia pure per motivi opposti. Gli ospiti stanno quasi vivendo un sogno: nonostante una ristrutturazione totale in estate, una rosa giovanissima, un allenatore quasi alla prima esperienza e la perdita già alla prima giornata di Cicali - uno dei pochissimi elementi esperti, che rimarrà fuori probabilmente per l’intera stagione - i biancorossi vengono da sei risultati utili consecutivi, e viaggiano un solo punto sotto la testa della classifica. In casa Colligiana l’entusiasmo è palpabile: benché in una recente intervista il tecnico Mocarelli abbia dichiarato che l’obiettivo rimane la salvezza, è chiaro che la squadra potrebbe avere tutte le carte in regola per puntare a traguardi ben più elevati, soprattutto se riuscirà a risolvere qualche problema di troppo in zona rete. Di fronte, però, si troverà una squadra costretta dalla necessità a giocare con il coltello tra i denti: con appena tre punti conquistati in sette partite, nessuna vittoria e appena tre gol all’attivo, l’Antella ‘99 si trova in ultima posizione, ed ha un enorme bisogno di punti per evitare di accumulare un ritardo che potrebbe compromettere la sua permanenza in Eccellenza. Ci sono quindi tutti gli ingredienti necessari per aspettarsi una partita tesa e combattuta. Ad arbitrare la sfida sarà Guglielmo Giannini, della sezione arbitrale di Pontedera, coadiuvato dagli assistenti Michele Scellato (Prato) e Andrea Gentili (Grosseto).