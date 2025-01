Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana, fiato sul collo della capolista. Oggi al ‘Manni’ l’ostacolo è il Grassina

Sarà Niccolò Rinaldi, della sezione arbitrale di Empoli, coadiuvato dagli assistenti Alberto Rugi (Empoli) e Luigi Egitto (Arezzo), a dirigere la prima sfida del 2025 della Colligiana, che al ‘Gino Manni’ affronterà oggi il Grassina a partire dalle 14,30. Dopo lo 0-0 in casa dello Sporting Asta che ha chiuso il 2024, ai biancorossi serve una vittoria per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, e magari per realizzare il sogno di tornare, solitaria, in prima posizione, un obiettivo impensabile solo pochi mesi fa. La classifica parla chiaro: la Colligiana è seconda da sola con tre lunghezze di vantaggio sullo Scandicci e un solo punto di ritardo sulla capolista Castiglionese, che prima della sosta natalizia appariva però in difficoltà (due sconfitte nelle ultime quattro partite) e che dovrà vedersela con una Sinalunghese alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. Un’opportunità non da poco per la Colligiana, che per sperare nel sorpasso dovrà però superare il Grassina, squadra mai facile da affrontare e che prima delle festività ha abbattuto proprio la Castiglionese. Non sarà quindi concesso il minimo errore ai ragazzi allenati da mister Mocarelli, che potrà contare sulla rosa al completo (ad eccezione del lungodegente Cicali). Della rosa a disposizione non fanno parte il portiere Lapo Morandi, che aveva iniziato il campionato da titolare prima di infortunarsi ed essere sostituito dal collaudato Chiarugi e che ha rescisso il contratto prima di Natale, né il giovane difensore Lapo Corbinelli, trasferitosi in prestito al San Gimignano in cerca di opportunità da titolare, mentre per il momento il mercato in ingresso dei biancorossi si è fermato all’attaccante ex Zenith Gianmarco Poli. Marco Brunelli