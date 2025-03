Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana sfida l’Affrico. Mazzola e Asta cercano l’acuto

Mancano tre partite al termine della stagione regolare: il campo sta per dare i propri verdetti, hanno 270 minuti a disposizione, le diverse squadre, per centrare l’obiettivo prefissato. La Colligiana (44 punti), questo pomeriggio, ospiterà, al Gino Manni, l’Affrico: l’obiettivo è tenersi stretto il secondo posto, con i Loni indietro di due gradini. A quota 41 coabitano al momento il Mazzola e l’Asta: i biancocelesti ospiteranno la Lastrigiana, intenzionata a tenersi a distanza dalla zona rossa, gli arancioblù giocheranno ad Anghiari, contro la Baldaccio Bruni, scontro diretto con vista play off.

"Siamo reduci dall’importante vittoria con la Fortis Juventus che ha dato tanto morale – ha affermato il tecnico dell’Asta, Stefano Bartoli –. Stiamo abbastanza bene, anche se giovedì in allenamento abbiamo avuto qualche affaticamento, ma direi che è tutto ok. La Baldaccio è una squadra che non ci porta bene: la scorsa stagione ci abbiamo perso due volte, quest’anno siamo stati battuti all’andata. Sono un bel gruppo, non sono lontano da noi in classifica e si giocheranno le loro carte per entrare ai playoff".

Baldaccio Bruni, Valentino Mazzola e Antella, queste le tre avversarie del finale di stagione dell’Asta. "Non sarà facile arrivare ai play off, credo che serviranno almeno due risultati importanti - ha commentato l’allenatore arancioblù –. Con la Baldaccio è uno scontro diretto, così come con il Mazzola. L’Antella, invece, avrà bisogno di punti per la salvezza. Saranno scontri difficili ma ce la giocheremo".

Rinfrancata dai cinque punti conquistati nelle ultime partite, la Sinalunghese, oggi pomeriggio, busserà alla porta proprio dell’Antella. Allo stadio I Ponti di Bagno a Ripoli in paio punti pesanti in ottica salvezza.