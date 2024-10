Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana a caccia di gol e punti per la classifica. Domani pomeriggio al ‘ Gino Manni’ arriva la Rondinella

Ha bisogno di ripartire, la Colligiana, e soprattutto di ritrovare la via della porta avversaria, che da due settimana sembra aver perduto. Dopo due pareggi a reti bianche contro Lanciotto Campi e Baldaccio Bruni, i biancorossi aspettano domani al ‘Gino Manni’ una Rondinella Marzocco a caccia di punti per tentare l’arrampicata verso le zone alte della classifica. L’obiettivo è senza dubbio prolungare la striscia positiva, che dura ormai da cinque giornate dopo il passo falso iniziale contro l’Asta, ma soprattutto tornare a vincere, visto che gli ultimi due pareggi hanno portato la squadra di mister Mocarelli a perdere la testa della classifica. E’ vero che, almeno per quanto riguarda il match di Anghiari, la sorte si è accanita contro i biancorossi, contando le due reti annullate e l’espulsione di Labonia, ma è apparso evidente, soprattutto contro il Lanciotto, che la squadra ha perso un po’ dell’efficacia dimostrata nelle tre vittorie consecutive con Grassina, Foiano e Signa, partita alla quale risale l’ultima rete colligiana. Di sicuro non hanno aiutato i biancorossi le pesanti assenze che hanno decimato il centrocampo della squadra: dopo la perdita di Cicali, fuori per tutta la stagione dopo il grave infortunio al ginocchio subito contro l’Asta, nelle ultime uscite la Colligiana si è trovata a dover fare a meno anche del capitano Vittorio Donati, e la sua assenza in fase di costruzione si è fatta sentire pesantemente. La sua presenza contro la Rondinella è ancora in dubbio, mentre è certa l’assenza di Labonia, che fino a questo momento era sempre partito titolare, ma che, per fortuna dei biancorossi, è stato squalificato per una sola gara. A dirigere il match, in programma alle 15, sarà Samuele Camia, della sezione arbitrale di Nichelino, coadiuvato da Kevin Scanu (Valdarno) e Marco Liberatori (Arezzo).

Marco Brunelli