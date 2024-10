Carpi, carica Lazzaretti : "Il futuro dipende da noi"

È una lettera del patron Claudio Lazzaretti ad avvicinare il Carpi alla sfida di domani (17,30) con la Lucchese in cui il club festeggerà i 115 anni dalla fondazione. Una gara nella quale la società ha deciso di premiare con un regalo (fino ad esaurimento scorte) all’ingresso allo stadio tutti i possessori di abbonamenti e biglietti onerosi (non omaggi e gratuiti). "Ciao Carpi, nell’estate del 2021 mi avete accolto con un calore unico – scrive Lazzaretti ripercorrendo i 3 anni e mezzo al timone – sono stati tre anni intensi, non vi nascondo che essere presidente del Carpi richiede notevoli energie e toglie tantissimo tempo agli affetti più cari: un dazio da pagare salato, ma vedere la piazza piena nel corso dei festeggiamenti per la promozione e contare un numero costantemente crescente di ragazzi e ragazze gremire la nostra curva rappresenta un motivo di grande orgoglio personale. Siamo una realtà giovane, ma ambiziosa. Che sia però chiaro: l’ambizione va sempre accompagnata al senso della misura e alla serietà. Non. faremo mai il passo più lungo della gamba. Il Carpi compie questa settimana 115 anni: un traguardo storico, che arricchisce il blasone e che riporta la mente a tutti quei presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori, collaboratori, volontari e tifosi che hanno messo energie, passione e trasporto in questi anni. Festeggiamo una storia ricordando che il futuro dipende da noi, da tutti noi: se saremo insieme e sapremo portare sempre più appassionati allo stadio, avremo raggiunto l’obiettivo più bello: il dodicesimo uomo in campo. Tanti auguri Ac Carpi".

Dal campo. A parte Mandelli e Cortesi, tutti gli altri sono disponibili. Serpini ha ancora tanti ballottaggi aperti: Verza o Calanca a sinistra in difesa, in attacco Sereni o Stanzani dietro a Saporetti e Sall, in vantaggio su Gerbi.