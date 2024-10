Serie "D» - Girone "E»: l’anticipo. Ghiviborgo, derby al "Carraia». Oggi arriva il tosto Poggibonsi

In un sabato molto atteso il Ghiviborgo ospita il Poggibonsi, nell’anticipo, per accordo fra le due società, visto il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, per permettere un giorno di riposo in più alle due formazioni che possono, dunque, recuperare al meglio in match così ravvicinati. Ma in Media Valle del Serchio si guarda un impegno alla volta e quello con la compagine senese è tosto e pieno di insidie, considerando le qualità fisiche e tecniche dell’avversario che, di punti, in classifica, ne ha dieci come i colchoneros ed è reduce dal successo casalingo con il San Donato Tavarnelle. Attenzione, quindi, a questo Poggibonsi che sarà seguito da un buon numero di tifosi e salirà al "Carraia" con l’intento di fare risultato per rimanere in buona posizione, con una schieramento presumibilmente molto aggressivo, per opporsi alle trame ed al buon gioco dei ragazzi di Bellazzini.

Il Ghiviborgo si è, però, preparato con grande scrupolo, come sempre, del resto ed è pronto a sfidare i giallorossi con il classico schieramento, anche se con qualche interprete diverso rispetto alle ultime. Oltre al centrocampista Campani, infatti, che deve ancora scontare due dei tre turni di squalifica rimediati quindici giorni fa, assente il difensore centrale Bura che, espulso a Civita Castellana nel finale, si è beccato ben tre giornate di stop: una bella mazzata per i biancorossoazzurri che devono fare a meno di due pedine fondamentali e ne hanno una terza in forse, il laterale destro Giannini, che deve smaltire i postumi di una distorsione a una caviglia. Di conseguenza dovrebbe essere questo il probabile "undici" di partenza (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Lopez Petruzzi, Conti e Bassano; Giannini (o il 2005 Nardo o il 2006 Russo) basso a destra; Vari alto a sinistra; Simonetta (2006) e Barbera (2004) in mediana; capitan Nottoli e Noccioli sulla trequarti, in appoggio al centravanti Gori (2004). Previsto buon pubblico. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci