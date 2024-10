Il riscatto passa dal derby

Si giocano domani pomeriggio, alle 15.30, le gare dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza.

Solarolo-Reno. Con 3 ko nelle ultime 4 giornate, il Solarolo è tornato sulla terra, scivolando all’8° posto con 10 punti. Il derby con la formazione di Sant’Alberto – 3 punti in classifica e ancora nessuna vittoria all’attivo – diventa già importante per dare un senso all’avvio di stagione. Se i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna di Forlì contro la Cava Ronco, la Reno invece ha quantomeno mosso la classifica, facendosi raggiungere sull’1-1 in zona Cesarini dal Medicina.

Vis Novafeltria-Massa Lombarda. Al Comunale di Secchiano, il Massa Lombarda va alla ricerca del colpo a sorpresa. E non può essere altrimenti, visti i 2 punti e il penultimo posto in classifica, che relega i bianconeri in zona retrocessione. I padroni di casa sono invece al 12° posto con 8 punti, in bilico fra la zona salvezza e la zona playout, ma vengono da 5 risultati utili consecutivi, fra cui 2 vittorie esterne di fila.

Osteria Grande-Sanpaimola. Sulla strada della formazione di San Patrizio, dodicesima con 9 punti all’attivo e capace di racimolare 4 punti nelle ultime 2 giornate, c’è la rivelazione dell’inizio di stagione. L’Osteria Grande – 15 punti e 2° posto in classifica – è infatti aggrappata al treno di testa grazie anche alle ultime 4 vittorie consecutive. L’obiettivo (stimolante) del Sanpaimola potrebbe essere quello di interrompere la serie positiva della difesa bolognese, che è la migliore con 4 reti subite, e che non incassa gol da 375’.

Russi-Sant’Agostino. Per il debutto di Stefano Ferrario sulla panchina arancione (a seguito delle dimissioni di Oscar Farneti), l’ostacolo è tosto, anche se il Sant’Agostino, 7° con 11 punti, proprio domenica scorsa ha interrotto una striscia positiva di 4 risultati utili, perdendo in casa contro l’Osteria Grande. La crisi del Russi è invece certificata da numeri. I falchetti – terzultimi con 3 punti – non hanno ancora vinto e hanno già incassato 10 reti.

Castenaso-Faenza. I manfredi, che hanno appena rotto il ghiaccio col pareggio di Russi, devono ora puntare a mettere un altro mattoncino in classifica. Il pronostico è tuttavia ‘chiuso’, perché il fanalino di coda (peggior difesa e peggior attacco) è atteso nella tana dell’imbattuta capolista, che ha lasciato per strada solo 3 punti (pareggi con Massa Lombarda, Mezzolara e Sanpaimola).

Sugli altri campi: Sampierana-Cava Ronco (rinviata), Medicina-Mazzolara, Pietracuta-Granamica, Tropical Coriano-Gambettola a Cattolica.