Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana cerca l’impresa nella tana dell’ex capolista Affrico

Ancora uno scontro diretto, per una Colligiana che sta attraversando il primo, vero momento di crisi di questa stagione: al ‘Vincenzo Lapenta’ di Firenze i biancorossi, a secco di successi e con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, affronteranno la ex capolista Affrico, con l’obiettivo non soltanto di mantenere il contatto con la ‘lepre’ Castiglionese, ma anche e soprattutto di ritrovare quelle certezze che le ultime uscite a vuoto hanno pesantemente incrinato. Perché, come dichiarato da un deluso Francesco Mocarelli, tecnico della Colligiana, dopo la sconfitta di domenica, il bel gioco serve a poco quando non arrivano i risultati: "Preferirei avere qualche complimento in meno e qualche punto in più". I biancorossi devono soprattutto ritrovare quella concretezza spietata che li aveva portati ad ottenere successi importanti a cavallo tra settembre e ottobre: è vero infatti che domenica tanto la Colligiana quanto la Castiglionese hanno avuto occasioni per vincere la partita, ma è altrettanto vero che se i biancorossi fossero riusciti a portarsi in vantaggio prima della fortunosa rete avversaria a pochi minuti dal fischio finale, e al contempo la difesa avesse tenuto alta la guardia sul velenoso calcio d’angolo che ha deciso la sfida, oggi la classifica racconterebbe una storia diversa. La Colligiana, che ad esclusione del lungodegente Cicali ha ormai ritrovato la formazione migliore, deve ritrovare anche il proprio carattere prima di accumulare troppo distacco dalle zone nobili della classifica. Per farlo dovrà però superare un Affrico in condizioni molto simili, che a sua volta farà di tutto per portare a casa i tre punti.

Marco Brunelli