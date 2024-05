Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese ha confermato l’allenatore Pezzatini: "L’obiettivo è dare continuità al progetto sportivo»

La notizia era nell’aria da tempo ma l’ufficialità è arrivata solo ieri. La Sinalunghese proseguirà con mister Pezzatini anche nella prossima stagione dopo che l’ex vice di Paolo Negro sulla panchina della Primavera dell’Acr Siena aveva guidato i rossoblu già nella passata annata nel campionato di Eccellenza Toscana girone B. "La Uc Sinalunghese – si legge nella nota del club rossoblu - annuncia la conferma sulla panchina rossoblù di mister Iuri Pezzatini e del suo staff (nella foto col vice Melani) ampliandolo con un ulteriore collaboratore tecnico. La dirigenza ha atteso che lo staff fosse al completo prima di annunciare che per il campionato 2024/25 la prima squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza Toscana, sarà guidata ancora da mister Pezzatini. La conferma è nella linea tracciata la scorsa estate dalla società che intende dare continuità ad un progetto sportivo che permetta la creazione di un nucleo di giocatori e tecnici duraturo negli anni". Poi nel dettaglio sulla staff tecnico che sarà a disposizione dell’ex allenatore del Mazzola. "Pezzatini sarà affiancato dallo staff composto da Giacomo Melani allenatore in seconda, Massimo Tosi allenatore dei portieri e icona rossoblù, il professor Marco Bulletti ormai storico preparatore atletico. In questa consolidata equipe è poi arrivata una nuova figura con l’ingaggio di mister Simone Francini con il ruolo di collaboratore tecnico e match analist, un tecnico che Pezzatini conosce bene e che ha voluto fortemente per completare uno staff affiatato e preparato. Nei prossimi giorni la società andrà anche a perfezionare lo staff medico a disposizione della squadra". La volontà del club è quella di migliorare il rendimento degli ultimi due campionati e provare a giocarsi un posto nei playoff, cosa che nella scorsa stagione era stata un obbiettivo concreto a lungo prima del crollo di risultati del girone di ritorno.

g.d.l.