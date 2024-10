Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese piazza un colpo in difesa. Arriva il 2005 Leonardo Tatini De Oliveira

La Sinalunghese piazza un colpo di mercato completando il reparto arretrato e annunciando ufficialmente l’arrivo del centrale difensivo Leonardo Tatini De Oliveira (nella foto), che già si allenava a Sinalunga da qualche giorno. Tatini, nato a Firenze nel 2005, inizia a giocare nelle giovanili del Prato per poi passare nei settori giovanili di Lucchese e Pisa ed infine Bologna. I felsinei poi, due anni fa, lo girano in prestito alla Primavera del Siena dove è subito divenuto capitano entrando anche in ottica prima squadra. Dopo il fallimento della società senese e conseguente esclusione dalla serie C, il Bologna lo scorso campionato lo colloca a fare esperienza nella Primavera del Latina e anche lì conquista la fascia di capitano e si mette in mostra fino a entrare nel giro della prima squadra ma purtroppo un brutto infortunio lo ferma sul più bello a marzo fino alla fine della stagione. Adesso cerca continuità di impiego a Sinalunga per rilanciarsi a livelli superiori. Dotato di un fisico imponente (190 cm) va ad integrare la rosa rossoblu nella casella lasciata libera da Ibojo ed ad infoltire il pacchetto dei centrali con Corsetti, Ferrante e Celestini. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione per l’anticipo di sabato contro il Grassina, previsto per le 15,30 allo stadio ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga.

Chiusa la rosa resta da chiarire la posizione di mister Biagianti, che si è seduto sulla panchina rossoblu nelle ultime tre partite contro Baldaccio Bruni (Coppa Italia), Affrico e Asta Taverne in seguito all’esonero di Pezzatini. Dopo che le trattative con Zacchei e Chini non sono decollate l’ex tecnico della juniores potrebbe sedere in panchina anche sabato contro il Grassina.