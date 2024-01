Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese punisce l’Audax Rufina. Ci pensa Ibojo

SINALUNGHESE

1

AUDAX RUFINA

0

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Canapini (5’ Ibojo), Bardelli, Ferrante, Corsetti, Chiti, Viligiardi (78’ Bencini), Ajdini, Bucaletti (96’ Piccardi), Cicali (65’ Fiaschi).

Panchina: Riccio, Della Lena, Landi, Pinsuti. Allenatore Pezzatini.

AUDAX RUFINA: Valoriani, Sequi, Falcini, Maccari, Grazzini, Galantini, Bachi, Somigli M. (67’ Di Vico), Campagna, Tanino (78’ Sitzia), Celli.

Panchina: Lanzini, Poggiali, Ballini, Bianchi, Castri, Ferretti, Somigli C. Allenatore Diotaiuti.

Arbitro Zmau di Prato (Rugi - De Stefano).

Reti: 56’ Ibojo.

Note – Ammoniti: Falcini, Sequi, ibojo, Bucaletti, Fiaschi. Espulso: 86’ Campagna. Recuperi: 3’ e 11’.

SINALUNGA – La Sinalunghese inizia il 2024 col piede giusto battendo in casa l’Audax Rufina dopo una lunghissima battaglia su un campo pesante decisa da un gol di Ibojo (nella foto) ad inizio ripresa. Pezzatini, che deve rinunciare, oltre ai lungo degenti anche agli squalificati Salvestroni e Iasparrone al 3’ è costretto al primo cambio: si fa male Canapini, dentro proprio Ibojo. L’ex Gavorrano si fa vedere dopo pochi minuti dal suo ingresso, servito da Bucaletti: palla out. Per gli ospiti il primo guizzo è di Campagna, Marini è attento.

Nella ripresa l’Audax va vicino al gol da palla inattiva pochi minuti prima che la Sinalunghese la sblocchi (dopo un incrocio dei pali di Viligiardi): assist al bacio di Bucaletti per Ibojo che è il più lesto di tutti a battere il portiere con un colpo di testa, 1-0. L’Audax accusa il colpo e non si fa vedere in area rossoblù fino al finale. Dopo un stop di qualche minuto per infortunio al secondo assistente del direttore di gara, la gara riprende con i fiorentini vicinissimi al pari: Marini (35’) è eccellente sul tiro di Bachi. Nel finale rosso diretto a Campagna (fallo su Ajdini) e Sinalunghese che con l’uomo sfiora due volte il raddoppio.