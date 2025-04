Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta pensa già alla prossima stagione. Ingaggiato il diesse Alessandro Bartoli

Chiusa da pochi giorni la stagione sportiva 2024/ 2025, l’Asta è già proiettata alla prossima. Il club arancioblù ha mosso il primo passo: già annunciata la separazione dal direttore sportivo Aleandro Aiazzi, arrivato la scorsa estate, ha comunicato il nome del suo sostituto, Alessandro Bartoli (nella foto). "Si rinnova così – si legge nel comunicato – il legame tra la società di Taverne d’Arbia e Bartoli, che da calciatore ha vestito la maglia dell’Asta nella parte finale della sua carriera (per due campionati, dal 2016 al 2018). Bartoli porta con sé un bagaglio di esperienze già consolidato nel ruolo di direttore sportivo: ha infatti ricoperto questo incarico alla Chiantigiana, alla Colligiana e al Badesse, prima della recente esperienza da direttore generale al Castelfiorentino United (da cui si è dimesso qualche giorno fa ndr)". "La sua visione ambiziosa e la professionalità dimostrata nel corso degli anni – prosegue la nota – si sposano perfettamente con il progetto del club arancioblè. Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro, in piena sinergia con la società, per costruire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza". In quello appena concluso i ragazzi di Bartoli, Stefano, hanno chiuso in settima posizione, con 42 punti all’attivo, all’inseguimento, fino all’ultimo, del traguardo play off.