Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta espugna il campo della Castiglionese. E’ primato

CASTIGLIONESE

1

ASTA

2

CASTIGLIONESE (3-4-3): Antonielli; Gori (14’ st Parisi), Menchetti, Menci; Cavallini (22’ st Falomi); Minocci, Scichilone, Ceccherini; Berneschi, Buzzi, Capogna (14’ st Dhrami, 48’ st Doka).

Panchina: Balli, Viciani, Kola, Priorelli, Brilli. Allenatore Fani.

ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello; Seri, De Vitis, Manganelli, Bardotti (38’ st Calà Campana); Di Leo (35’ st Capicchioni), Cannoni, Ceccatelli; Cianciolo (23’ st Jrad), Camara (27’ st Bandini), Discepolo (41’ st Falugiani).

Panchina: Petrucci, Parricchi, Pittalis, Cappelli. Allenatore Bartoli.

Arbitro Zmau di Prato (Rocchi e Mucci).

Reti: 17’ pt Camara (A); 41’ pt Berneschi (C); 43’ pt Discepolo (A).

Note – Ammoniti Menchetti, Berneschi, Ceccatelli, Bardotti.

CASTIGLION FIORENTINO – Guarda tutti dall’alto, l’Asta: con una prestazione ai limiti della perfezione gli arancioblù espugnano lo stadio comunale Faralli, battendo la Castiglionese per 2-1 e portandosi in testa alla classifica, in coabitazione con il Mazzola. I ragazzi di Bartoli iniziano nel migliore dei modi e passano in vantaggio poco dopo il quarto d’ora: Discepolo si mette in proprio e dalla linea di fondo pesca il movimento di Camara che di testa realizza l’1-0, il suo primo gol con la maglia dell’Asta. La risposta della Castiglionese arriva al 41’ con Berneschi che riceve palla da una rimessa laterale e da solo si crea lo spazio per bucare Cefariello. I ragazzi di Bartoli reagiscono alla grande e, appena 120 secondi dopo, trovano il nuovo vantaggio, con Discepolo servito da Ceccatelli. Nel secondo tempo l’Asta riesce a gestire senza rischiare e sfiorando il tris.