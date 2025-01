Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta sfida la Castiglionese. Il Mazzola è atteso a Signa

"Per noi è una partita importantissima". Non si nasconde l’allenatore dell’Asta, Stefano Bartoli (nella foto), alla vigilia del match contro la capolista, la Castiglionese. Gli arancioblù hanno, ora più che mai, necessità di smuovere la classifica dopo alcuni risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra in zona playout. "La nostra settimana di allenamenti è stata buona ma indipendentemente da questo per noi è una finale - ha sottolineato Bartoli -. Sarà fondamentale la mentalità con cui scenderanno in campo i ragazzi, dovranno approcciarla come una partita da dentro o fuori. Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con tutti, anche con lo Scandicci abbiamo avuto le nostre occasioni, nonostante sia stata una partita difficile - ha detto il mister -. Dobbiamo sentirci forti e non preoccuparci troppo dell’avversaria". In settimana l’Asta si è separata dal centrocampista Alessio Cannoni e per rinforzare il reparto è arrivato Daniele Hoxhaj. "Sono contento che si sia unito a noi Hoxhaj, ci darà una grossa mano e sta già avendo un impatto importante come immaginavo. Per il resto, la squadra sta bene". Il fischio d’inizio è previsto per le 14.30 al campo sportivo Bertoni, a dirigere la partita sarà Vaggelli coadiuvato da Azze-Elarab e Giuntoli. Il Mazzola invece fa visita al Signa. "Mi aspetto una gara difficile – ha detto mister Ghizzani – contro un avversario di buon livello. La settimana di lavoro è andata bene e ci siamo alzati a ritmi alti. Ci siamo preparati bene e vogliamo fare una bella partita". Match casalingo invece per la Sinalunghese che si gioca molto delle residue speranze di salvezza contro l’Affrico. La formazione di Benedetti viene da due pari di fila, l’ultimo contro la capolista, quando hanno esordito i nuovi Palacio e Celli. Infine la Colligiana che fa visita al pericolante Foiano reduce però dal buon punto preso in casa del Mazzola sette giorni fa.