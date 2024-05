Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola: dopo il ds Pierangioli via anche mister Argilli . Il presidente Pianigiani è già alla ricerca del tecnico

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo direttore sportivo, Marco Manganiello, che ha preso il posto di Roberto Pierangioli, il Valentino Mazzola ha ufficializzato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Stefano Argilli (nella foto). Il presidente Antonello Pianigiani aveva annunciato che la decisione sul tecnico, che gli aveva dato una disponibilità di massima, sarebbe stata presa con il nuovo diesse. Evidentemente la scelta è stata quella, di cambiare: ieri la comunicazione del club. "L’Asd Valentino Mazzola comunica che si separeranno le strade tra mister Stefano Argilli e la società – si legge nella nota –. A Stefano vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e i migliori auguri per il proseguimento della carriera". Da vedere adesso su chi andrà a sedersi sulla panchina biancoceleste la prossima stagione, chi sarà a guidare la squadra: l’obiettivo è, con "rinnovata ambizione", il raggiungimento dei play off, traguardo che quest’anno Argilli e i suoi ragazzi non sono riusciti a tagliare. La separazione tra il Mazzola e Argilli arriva a poche ore da quella della Colligiana e mister Chini: anche in Valdelsa l’attesa è per capire chi sarà il nuovo condottiero dei biancorossi, per un’annata che si preannuncia meno ambiziosa. E se c’è da capire se le strade della Sinalunghese e Iuri Pezzatini proseguiranno insieme, in casa Asta Taverne, dopo la conquista della salvezza ai play out, è probabile la permanenza di Stefano Bartoli. Anche per altre squadre del girone B è arrivato il momento dei saluti e delle conferme: la Nuova Foiano e il tecnico Stefano Zacchei hanno deciso di interrompere il rapporto, dopo tre stagioni. La Baldaccio Bruni è vicina alla conferma di Luca Baldolini. Anche per quanto riguarda la conferma di Roberto Fani alla Castiglionese, manca soltanto l’ufficialità.