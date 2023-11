Calcio Eccellenza Toscana. Sinalunghese attesa a casa Rondinella. Ibojo: "Servirà grande determinazione»

La Sinalunghese è attesa dalla trasferta sul campo della Rondinella. A presentare la sfida il difensore Nicholas Ibojo (nella foto), fresco della rete segnata allo Scandicci. "Il loro percorso è più o meno come il nostro – ha commentato il rossoblù –, con qualche inciampo iniziale e una progressiva ripresa. Sono un’ottima squadra, hanno buone individualità e andranno affrontati con determinazione, per portare a casa il risultato". Ha quindi fatto un passo indietro. "Sono contento del gol, ma sono contento anche della prestazione della squadra. Siamo riusciti a tener botta e alla fine potevamo anche conquistare i tre punti. Il pareggio è comunque giusto, le occasioni le abbiamo avute entrambi". La Sinalunghese ha dimostrato di avere un’ottima forma fisica, nell’ultimo quarto d’ora, però, si è un po’ allungata. "Una squadra che gioca in casa e che crea occasioni, naturalmente spinge per provare a vincere – ha spiegato Ibojo –. Ma era normale, alla terza partita in sette giorni, che subentrasse un po’ di stanchezza". Il difensore ha quindi fatto il punto sul campionato. "Il girone è molto equilibrato – le sue parole –; se il Siena farà un campionato a sé, dal secondo al 15° posto tutto potrà succedere". Intanto Francesco Papa, in seguito al grave infortunio, è stato operato al Centro chirurgico toscano ad Arezzo dal professore Giuliano Giorgio Cerulli: l’intervento è perfettamente riuscito.