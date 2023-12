Calcio Eccellenza Toscana. Sinalunghese, il vice presidente Grotti punta in alto: "L’obiettivo sono i play-off. Il Siena? Presenza dannosa per tutti»

Si sta per chiudere un 2023 in chiaroscuro per la Sinalunghese. Dopo un campionato, lo scorso, ad di sotto della aspettative, in questa stagione i rossoblù stanno viaggiando a buoni ritmi nonostante difficoltà iniziali e infortuni.

"La società in estate ha operato una rivoluzione cambiando allenatore – ha sottolineato il vice presidente Massimo Grotti (nella foto) –. Le molte partenze sono state sostituite con i vari Viligiardi, Cicali, Salvestroni, Tiberi, Celestini e Ferrante nonché con un nucleo di giovani provenienti da Siena e Valdelsa come Riccio, Ghini, Iasparrone ai quali si sono aggiunti Chini e Fiaschi, quest’ultimo convocato in rappresentativa regionale. Purtroppo nelle prime giornate abbiamo perso per infortunio due elementi importanti come Tiberi e Papa out fino alla prossima estate". Una delusione è stato Andrada. "Purtroppo a causa di problemi fisici non ha potuto mostrare il suo valore ed è stato ceduto. Quello del lancio in prima squadra di giovani è un nostro fiore all’occhiello perché ogni anno li facciamo esordire in categoria. Siamo orgogliosi di Bardelli, ad esempio, che dopo il percorso giovanile è ormai da qualche anno in prima squadra. Il nostro obbiettivo sono play off ma sarà una battaglia fino all’ultima giornata con avversari ben strutturati e che hanno budget superiori. Per noi un bilancio sano è un punto non discutibile e seppur con grandi sacrifici non chiudiamo in rosso da anni. Entrate e uscite devono sempre andare di pari passo e per questo vanno ringraziati i nostri volontari che davvero sono una grande operosa famiglia. Un desiderio per il 2024? Poter dare concretezza alla creazione di una struttura in sintetico per le nostre giovanili che sono frutto del lavoro di dirigenti fantastici e di 250 ragazzi che necessitano di ambienti moderni".

Infine sul campionato. "Ad aprile sarà primo il Siena mentre griglia play-off indecisa fino all’ultima giornata. La presenza del Siena è stata a mio avviso un danno perché ha praticamente chiuso il campionato in partenza frustrando gli entusiasmi e rendendo inutili investimenti importanti che molti altro hanno poi evitato".