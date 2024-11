Calcio Eccellenza Toscana. Sollievo Sinalunghese! Redi: "Ora facciamo bene a Borgo San Lorenzo»

La vittoria contro il Signa ha riportato entusiasmo in casa Sinalunghese. Decisivo il guizzo di Redi (nella foto) che poi ha parlato del successo e delle prospettive che apre. "Già nel primo tempo abbiamo avuto una buona occasione, grazie all’assist di Fiaschi – ha detto l’esterno rossoblù -. Potevo fare meglio ma è stato bravo Crisanto ad intuire che l’avrei incrociata. Peccato perché ci avrebbe permesso di andare in vantaggio già nel finale del primo tempo e la gara sarebbe probabilmente cambiata. Ma è andata bene lo stesso visto che siamo riusciti a segnare subito con una bella azione con Viligiardi". La squadra sembra aver ritrovato maggiore serenità con l’arrivo del terzo allenatore stagionale dopo Pezzatini e l’interim di Biagianti. "Benedetti? Ci ha dato tranquillità, dopo un periodo difficile che ci ha condizionato. Il mister ci ha messo la giusta calma e professionalità che serviva e la vittoria è finalmente arrivata. Abbiamo pagato assenze importanti per infortuni e squalifiche e il rientro di Ceppodomo e Viligiardi sicuramente è stato importante". Manca ancora Bucaletti ma finalmente l’attacco adesso ha alternative di spessore. "Ceppodomo lo conosco bene perchè siamo stati insieme a Terranuova. Ma anche Fiaschi nonostante sia giovanissimo è stato molto utile alla causa". Nel finale del match contro il Signa è entrato anche l’ultimo arrivato, il portoghese Gomes che è reduce da alcune stagioni in D con Gavorrano, Grosseto e San Donato. "Il suo cv parla da solo, deve solamente trovare la condizione. Ora pensiamo a fare bene a Borgo San Lorenzo, un campo difficile e una trasferta lunga ma ce la giocheremo".