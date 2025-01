Calcio Eccellenza Toscana. Valentino Mazzola a casa Rondinella. Asta Taverne, c’è la Lastrigiana

Respirata l’aria della vetta, la Colligiana, questo pomeriggio, scenderà in campo con l’obiettivo di far sentire il fiato sul collo allo Scandicci, sopra di tre gradini. I biancorossi, alle 14,30 – start di tutte le gare della 20ma giornata –, busseranno alla porta del Lanciotto Campi. Il Valentino Mazzola affronterà in trasferta la Rondinella Marzocco per dare continuità alla netta vittoria con la Baldaccio Bruni e proseguire la scalata. "Siamo attesi da una partita complicata – ha commentato il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani –: la Rondinella è una squadra costruita molto bene: dovremo riproporre quanto fatto in settimana, dimostrando una forte appartenenza di gruppo, cosa in cui vedo i ragazzi cresciuti e che mi fa molto piacere. Adesso bastano pochi dettami e loro riconoscono il campo, riconoscono il gioco". "Giocare alle Due Strade è sempre un prestigio – ha aggiunto il mister –, dove, come in passato, girano molti osservatori e procuratori. E’ una vetrina e una vetrina deve luccicare, deve essere bella, e noi dovremo luccicare più della vetrina". Con un ritrovato entusiasmo dovuto alle due vittorie consecutive, con Castiglionese e Sinalunghese, l’Asta affronterà la Lastrigiana. In settimana gli arancioblù si sono lasciati alle spalle l’influenza che si era abbattuta sul gruppo squadra negli scorsi giorni: "Sono rientrato anche io – ha detto sorridendo l’allenatore Stefano Bartoli, assente a Sinalunga – ne approfitto per fare i complimenti allo staff per la vittoria di domenica: insieme alla precedente ci ha rilanciato a livello morale e ci ha permesso di lavorare meglio. Anche Discepolo è tornato in condizione, l’unico ancora alle prese con la febbre è Reka. Sarà della partita anche Bandini, uscito per infortunio all’Angeletti". La Lastrigiana in questo momento è un’avversaria diretta, avendo un solo punto in meno in classifica. "Con loro non abbiamo dei buoni trascorsi – ha chiuso Bartoli –: la scorsa stagione non ci abbiamo mai vinto. Sono compatti, hanno un allenatore bravo e sono convinto che anche quest’anno si salveranno tranquillamente". La Sinalunghese, dal canto suo, ha bisogno di punti come l’aria: i rossoblù, ultimi in classifica, oggi pomeriggio affronteranno in esterna il Grassina.