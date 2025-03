Calcio Eccellenza. Trasferta in emergenza. Meda ci prova a Sedriano

Mercoledì è in programma l’ultimo turno infrasettimanale di Eccellenza. Chi può farlo anticipa al sabato, evidentemente pochi perché tra girone A e girone B sono solamente quattro le partite in programma oggi tra cui quella del Meda che alle 20.30 sarà di scena sul campo del Sedriano. In emergenza di punti, di classifica e in difesa visto che ci ha pensato anche il Giudice Sportivo a complicare le cose a mister Giovanni Cairoli squalificando (ben quattro turni) Tommaso Ferraroli e soprattutto l’esperto Cesare Ambrosini. Per quest’ultimo si tratta di una recidività quindi salterà un solo turno. Due assenze pesanti in una gara fondamentale sul campo della quint’ultima.

Sbancare Sedriano significherebbe portarsi a -1 dai milanesi e soprattutto sbloccarsi visto che i bianconeri nel 2025 non hanno mai vinto e sono scivolati in piena zona retrocessione. Nel girone A si giocano oggi anche Vergiatese-Sestese alle 15 e in notturna FBC Saronno-Mariano mentre nel girone B l’unico anticipo in programma è quello tra Trevigliese e Calvairate.

