Calcio Eccellenza. Ultima giornata con le senesi in piena corsa

L’ultima giornata del campionato di Eccellenza, servirà anche per cristallizzare la griglia play off, con tre squadre senesi, Colligiana, Mazzola e Asta in piena corsa. I biancorossi, al momento terzi con 45 punti, scenderebbero dal treno soltanto se perdessero e, contemporaneamente, Mazzola, Rondinella e Asta vincessero. In questa ipotesi, come rileva almanaccocalciotoscano, finirebbe quinta a 45 a pari punti con gli arancioblù con cui è in svantaggio negli scontri diretti. Il Mazzola, con almeno un pareggio, è certo di allungare la stagione (è in vantaggio negli scontri diretti con l’Asta). Potrebbe raggiungere gli spareggi anche perdendo, ma solo a patto che Rondinella e Asta non vincano entrambe. La squadra di Bartoli deve necessariamente vincere e sperare che si verifichi almeno uno degli esiti Rondinella-Signa X2 e Mazzola-Grassina 2. Manganelli e compagni sono in svantaggio nella classifica avulsa in caso di arrivo a 45 alla pari con Colligiana e Mazzola. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti di due squadre valgono nell’ordine l’esito ed eventualmente la differenza reti nel doppio confronto diretto, quindi la differenza reti generale e i gol segnati. In caso di più squadre con gli stessi punti, vale la classifica avulsa..