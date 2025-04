Ricel conquista il quinto titolo regionale di calcio a 5 femminile a Pontedera

Ricel

7

Dabda

6

d.t.r. (4-4)

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Maffei, Orsini, Baldini, Sidoni. All. Nista.

DABDA: Figliè, Mainardi, Del Lucchese, Mangini, Maccio, Schiffino, Bonistalli, Carletti All. Truglio.

Arbitri: Luci e Simonetti di Prato.

Marcatori: 12’ Mangini (D), 16’ e 20’ Baldini (R), 40’ Carletti (D), 46’ Maccio (D), 50’ Maffei (R), 57’ Chiorazzo (R), 60’ Aut. Chiorazzo (D).

PONTEDERA – La Ricel ha vinto il suo quinto titolo regionale femminile di calcio a 5 consecutivo, sicuramente il più sudato. Le campionesse carraresi sul campo neutro di Pontedera si sono trovate sotto di un gol ad un minuto dalla fine e poi sotto di due ai calci di rigori completando una rimonta esaltante. La finale contro il Dabda è stata palpitante con continui ribaltamenti. Le labroniche si sono portate in vantaggio con Mangini ma una doppietta di Baldini ha rovesciato il risultato. Ancora avversarie avanti (3-2) ma raggiunte a tempo scaduto su rigore procurato e trasformato da Maffei. Ai supplementari Chiorazzo ha illuso la Ricel ma all’ultimo secondo un’autorete ha rimandato il verdetto ai tiri di rigore. Il Dabda si è portato sul 2-0 coi primi due tiri ma ha sbagliato gli ultimi tre con la Ricel che invece li ha segnati.

"Pensavamo di fare un sol boccone del Dabda – ha commentato mister Nista – ma si è rivelato forte, tenace e ben messo in campo. C’è voluta tutta la forza delle mie ragazze per venirne a capo. Siamo al quinto titolo in cinque anni, un record. Ora tenteremo il bis in Coppa Toscana e ci prepareremo per la fase nazionale a luglio".