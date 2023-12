Calcio Eccellenza. Un altro 3-0 per il Meda di super Lanzarini e Maugeri

È il secondo 3-0 casalingo di fila per il Meda che chiude il girone di andata in crescendo, operando il sorpasso al Verbano che vale il terz’ultimo posto. Stavolta a farne le spese è stata l’Accademia Pavese già “sistemata” al 33’ quando il difensore Ambrosini risolvendo una mischia in area fissa il punteggio finale. Prima di lui erano andati a segno Martino al 15’ e Lanzarini. Tre reti in 18 minuti e la testa è già al girone di ritorno. Esordio con gol per la mezzala Lanzarini del 2003 cresciuta nelle giovanili della Leon, l’anno scorso in Promozione a Lentate e che aveva iniziato la stagione alla Pontelambrese. Con lui, in settimana, è arrivato a Meda una vecchia conoscenza come l’attaccante Simone Maugeri, 29 anni e tanti gol alle spalle. Dal 2018 al 2021 aveva già giocato a Meda. "Lanzarini è il prototipo di giocatore che cercavo, si è subito inserito alla perfezione. Lo conosco benissimo, volevo un attaccante con cui già ho lavorato e sono certo che da gennaio potrà darci una mano" dice mister Cairoli.

Ro.San.