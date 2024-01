Calcio Eccellenza. Una Leon di rincorsa sul campo della Offanenghese: obiettivo continuare a dare la scalata alla classifica

In Eccellenza tiene sicuramente banco la lotta al vertice del girone B con quattro squadre nel giro di 5 punti. Una situazione che a un certo punto dell’andata non era nemmeno lontanamente pronosticabile. E la Leon è lì in mezzo alla capolista Mapello e al Sondrio che oggi contro il Castelleone saluterà l’esordio del nuovo allenatore Ruben Dario Bolzan. Compito non semplice in questo terzo turno del 2024 per gli orange di Vimercate che saranno impegnati sul campo della Offanenghese, quinta con 33 punti mentre il Mapello riceve la Brianza Olginatese. Le altre due brianzole del raggruppamento sono distanti da questi discorsi, in special modo la Vis Nova, terz’ultima e inguaiata che a Giussano riceve alle 14.30 la Trevigliese, mentre il Muggiò ringalluzzito dal successo esterno con la Cisanese riceve il Calolziocorte, da non sottovalutare. Nel girone domenica sulla carta tranquilla per la Base che all’Altopiano riceve la “cenerentola” Vittuone, ultimissima e spacciata con una media di tre gol subiti a gara, 12 nelle ultime due uscite. Per i sevesini si annuncia una domenica di potenziale relax. Meno per l’Ardor Lazzate che ha raggiunto la doppia cifra in serie positiva (10 match senza perdere) e se la vedrà in casa alle 15 contro l’Accademia Pavese.

In Promozione nel girone A spicca il duello al vertice tra Universal Solaro e Lentatese (più l’Ispra). I giallorossi ospitano il Lomazzo, i rossoblù saranno a Gallarate.

Ro.San.