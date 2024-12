Calcio Eccelleza. La ripresa delle quattro senesi

È stato un weekend di riposo per le quattro formazioni senesi di Eccellenza, in attesa del ritorno in campo previsto per domenica con la seconda di ritorno. Guarda tutte dall’alto la Colligiana che è a -1 dalla capolista Castiglionese e che alla ripresa attende il Grassina al Manni. La speranza, oltre a battere i fiorentini, è che la rinnovata Sinalunghese compia l’impresa nel testa coda a Castiglion Fiorentino. Nelle prossime ore i rossoblu dovrebbero ufficializzare tre ingressi dopo gli addii illustri di Ceppodomo, Viligiardi e Fiaschi e gli arrivi di Stefanazzi e Dieme.

Non è stata una sosta col morale altissimo per il Mazzola, che nell’ultimo match ha gettato alle ortiche una partita incredibile a Campi Bisenzio persa 3-2 dopo essere stata avanti 2-0. L’occasione del riscatto arriverà con il Foiano dei tantissimi ex. Infine l’Asta che farà visita allo Scandicci in un match proibitivo, anche se i gialloblu hanno dimostrato di essere tornati in buona condizione nello 0-0 con la Colligiana.