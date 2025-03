Calcio Eccellezza. Asta, che trionfo!. Rondinella battuta. E’ zona play-off

ASTA 3 RONDINELLA 1

ASTA (4-2-3-1): Cefariello (22’ pt Di Bonito); Bonechi, Manganelli, De Vitis, Tognetti; Ceccatelli (37’ st Hoxhaj), Falugiani; Cianciolo (32’ st Di Leo), Discepolo, Jrad (44’ st Bardotti); Bandini (37’ st Mugnai). Panchina: Pittalis, Rossini, Sanna, Cappelli. Allenatore Bartoli.

RONDINELLA (4-4-2): Pecorai; Noviello, Bartolini, Ciardini (24’ st Bartolozzi), Migliorini; Fantechi, Baldesi, Mazzolli (32’ st Travaglini), Bencini; (1’ st Piras) Polo, Antongiovanni (14’ st Vezzi). Panchina: Bertini, Gorfini, Falciani, Agrello, Iania. Allenatore Tronconi.

Arbitro Carnevali di Prato (Egitto e Bua).

Reti: 13’ pt Bandini (A); 43’ pt Noviello (R); 6’ st Cianciolo (A); 9’ st Discepolo (A).

Note – Ammoniti Manganelli e Bartolozzi.

SIENA – Un sogno: contro la Rondinella Marzocco, l'Asta centra la quarta vittoria consecutiva e conquista un posto ai play off. Gli arancioblù iniziano subito forte e già al 13’ passano in vantaggio con una bella azione corale che porta all’assist di Jrad per Bandini. Sfiorano poi il raddoppio al 30’ con un tiro di Jrad che si spegne di poco alla destra di Pecorai. La Rondinella Marzocco inizia a salire di ritmo e chiude positivamente la prima frazione: la deviazione in aerea di Noviello al 43’ trafigge Di Bonito, subentrato per l’infortunio di Cefariello, per l’1-1.

I ragazzi di Bartoli escono dagli spogliatoi ancora più motivati. Bastano sei minuti per arrivare al 2-1: Bandini spalle alla porta lancia Cianciolo che, con un controllo orientato di testa, elude due difensori e con il mancino mette in porta. Al 29’ l'Asta ha l’occasione di calare il tris con Bandini che colpisce indisturbato, ma un fortunato Pecorai, si ritrova la palla tra i guantoni dopo una deviazione e un tocco sul palo. La partita viene chiusa nei minuti di recupero dal contropiede diretto da Mugnai e concluso dal destro di Discepolo.