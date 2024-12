Calcio femminile. Carpena incompleto travolto dal Vado

CARPENA

1

VADO

7

CARPENA: Sernesi; Trenti, Mori; Peressini, Milanta, Ercolino; Mauro, Luciani, Gasperini, Chilosi, Anastasi. All. Venezia.

VADO: Viglietti; Patrone (74’ Fancellu), De Luca; Cerruti (64’ Bernardi), Bernat, Lia (53’ Parrinello); Simeoni, Danese (53’ Grabowska), Branca, Lecce, Iezzi. All. Galliano.

Arbitro: Morlacchi di Spezia

Reti: 3’ Branca, 32’ Patrone, 35’ Lecce, 55’ Simeoni, 63’ Lecce, 77’ Bernardi, 83’ Parrinello, 86’ Mori.

LA SPEZIA – Il Vado riaggancia la vetta del campionato di Eccellenza femminile battendo in casa il Carpena. Per le locali qualche sprazzo di buon gioco. Squadra ancora incompleta e senza cambi, ma la dirigenza assicura che a gennaio 4-5 rinforzi andranno a migliorare la rosa e la competitività della squadra. Match sempre in mano al team ospite, nel finale per il Carpena prima Mauro sfiora il gol della bandiera che arriva di lì a poco a firma di Mori.