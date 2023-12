Calcio femminile Coppa Italia

Spezia Women

8

Livorno

1

SPEZIA WOMEN: Maarouf, Ciampi, Lehmann, Ciccarelli, Monetini (54’ Duce), Sudyk (63’ Del Freo), Dezotti, Passalacqua, Buono, Manea (54’ Lombardo ), Lo Vecchio (63’ Vacchino). (A disp: Aliquò, Sansevieri). All. Morbioni

LIVORNO: Sensi, Sidoni, Fantini, Diversi, Carletti, Rastelli, Sitri, Tamburini, Pastifieri, Pantani, Martinis. (A disp: Giselli, Naccio, Calabrese, D’Alessandro, Fabbrizi) All: Cinini

Arbitro: Cerea di Bergamo (Tranchida di Pisa e Stella di Grosseto)

Reti: 1° tempo 10’, 14’ Lo Vecchio, 32’ Sudyk; 2° tempo 22’, 50’, 53’ Dezotti, 56’ Sitri, 73’ Del Freo, 77’ Lehmann.

CASTELNUOVO MAGRA – Partita senza storia per le aquilotte, chiamate a offrire una buona prova dopo l’immeritata sconfitta di Moncalieri. La Coppa Italia è un obiettivo e la squadra, come chiesto dal mister Morbioni, ha subito attaccato la partita, con ottimi fraseggi e tante occasioni da gol. Hanno giocato tutte le più giovani dimostrando di poter dare il loro contributo alla causa. Soddisfazione soprattutto per la prova di Lo Vecchio e Dezotti autori di 5 degli otto gol, atteggiamento giusto comunque da parte di tutte e con il conforto della partita di Carlotta Buono, sempre piu vicina alla sua forma migliore. I gol tutti belli, pregevoli quelli di Lo Veccho e Dezotti (con dribbling in area e tiri all’incrocio), Del Freo a segno invece con un pallonetto. Serviva una bella partita con tanti gol e l’obiettivo è stato raggiunto. Domenica in progtamma Livorno-Rinascita Doccia, il 17 sarà decisiva Rinascita Doccia-Spezia a Firenze.

M.Z.