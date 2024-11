Robur, l’ex Guberti resta fiducioso: "La squadra supererà le difficoltà"

Ha vestito la maglia del Siena per cinque anni. A Siena ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, per iniziare, nel settore giovanile bianconero, la carriera di allenatore. A Siena, Stefano Guberti (nella foto), oggi mister dell’Under 16 della Fiorentina, ha deciso di vivere. La Robur, quindi, la segue ancora, con affetto, e con la speranza che in futuro il suo cammino possa riportarlo, anche sportivamente, sulle lastre. "Vedendo giocare la squadra – ha detto Guberti –, si vede il lavoro che il mister ha fatto l’anno scorso. Un ottimo lavoro, anche se quest’anno, in Serie D, c’è qualche realtà che ha speso un po’ di soldini in più del Siena, ci sono valori a cui non è facile arrivare. I ragazzi, di cui conosco Bianchi per averci giocato insieme, Lollo per averlo affrontato e altri, per nome e qualità, come Galligani, hanno avuto un momento di difficoltà ma penso che ne usciranno alla grande. I veri valori si vedranno comunque a gennaio-febbraio". "La Serie D è un campionato complicato – ha aggiunto Guberti –, per tanti motivi. Le quote sono fondamentali e lo è sceglierne di valore. Quando giocavo io in quarta categoria, erano quattro, ma anche tre sono una buona percentuale. Poi le squadre sono organizzate e, come noto, quando incontrano la Robur ci mettono sempre quel qualcosa in più". Guberti si è quindi soffermato sul rapporto che lo lega ancora a Siena, al Siena e ai suoi tifosi. "Non l’ho mai fatto più di tanto in passato – le sue parole –, quindi vi dico grazie per come mi avete accolto: sono arrivato dopo un periodo particolare e all’inizio non è stato facile. Negli anni che ho vestito la maglia bianconera ho cercato di ripagarvi dell’affetto e della fiducia che avete riposto in me. Mi rimane ancora il rimpianto della finale play off pesca a Pescara, quella partita avrebbe potuto cambiare il destino della società". Dal passato al futuro. "Senza niente togliere a mister Magrini – ha chiuso Guberti –, mi piacerebbe poter ripagarvi ancora in un’altra veste… Ho deciso di abitare a Siena, in città ho stretto tanti rapporti. Mi preme allora ringraziare Gill Voria: quando ho smesso con il calcio giocato, mi ha aiutato tanto a entrare in un’altra ottica, mi ha fatto capire tante cose. Sono davvero grato a tutti per tutto". I festeggiamenti per i 120 anni della Robur, organizzati dal Siena Fc, proseguiranno con il meet and greet nello store ufficiale bianconero, queto pomeriggio alle 17, con un altro grande protagonista della storia del Siena, Massimo Maccarone. Angela Gorellini