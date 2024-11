Il riconoscimento al club meneghino. C’è il St Ambroeus Fc fra gli Ambrogini d’oro. Dove pallone fa rima con passione e inclusività

Una notizia che emoziona chiunque vive il calcio con passione e sostine chi ha meno opportunità: il Comune di Milano ha conferito l’Ambrogino d’Oro (nella forma dell’Attestato di Civica Benemerenza) alla St. Ambroeus FC, squadra sportiva dilettantistica che milita nella Terza Categoria lombarda. Fondata nel 2018, la squadra è sempre stata la prima realtà calcistica composta principalmente da richiedenti asilo e rifugiati nel capoluogo lombardo.

"Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e segna il culmine di un lungo percorso. È anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione, nonostante le difficoltà e il contesto politico a volte complesso", si legge nel comunicato diffuso sui social dal club meneghino. Un impegno che, negli anni, ha permesso al St. Ambroeus di espandere la propria realtà, diffondendo valori di inclusione e solidarietà. E ancora: "Crediamo nello sport come strumento di integrazione: il nostro campo è una “casa lontano da casa” per chi è arrivato a Milano in cerca di una nuova vita. Siamo anche attivamente impegnati nel quartiere, nelle lotte sociali e nella promozione dell’autodeterminazione del calcio femminile".

La squadra, che gioca le proprie partite casalinghe alla Fairplay Arena (Centro Sportivo Cameroni) nel quartiere Gorla, ha ora come obiettivo il miglioramento delle strutture, a partire dalla ristrutturazione del campo da gioco. Questo prestigioso riconoscimento potrebbe rappresentare un passo fondamentale per continuare il cammino intrapreso. Matteo Baconcini