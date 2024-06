Calcio femminile Coppa Italia. Lesmo ne rifila 3 alla Juve e vola in semifinale

Non si arresta la fame di vittorie delle ragazze del FC Lesmo che dopo la goleada di Genova nella prima gara del triangolare ne rifilano tre anche alla Juventus Torino e strappano così il pass per la semifinale della Coppa Italia nazionale di Eccellenza dove se la vedranno nel weekend col Sansovino.

Alla squadra di Ruggeri sarebbe stato sufficiente anche un pareggio per ottenere questo nuovo traguardo; il 3-0 finale non rende comunque onore al valore dell’undici piemontese che soprattutto nel primo tempo ha giocato alla pari pagando cara l’unica disattenzione che ha fruttato il vantaggio delle brianzole già al 10’ grazie a Ferrari, fredda a tu per tu col portiere avversario.

Nella ripresa sale in cattedra il Lesmo che argina le offensive della Juventus e dopo la metà trova il gol della sicurezza grazie al colpo di testa di Ostini su cross preciso di Galbusera. Eurogol finale di Elisa Buttò che da fuori area e da posizione decentrata fa esplodere di gioia la tifoseria lesmese fissando il definitivo 3-0.

Prossimo appuntamento nel pomeriggio di domenica sul campo del Sansovino capace di imporsi nel proprio girone con tre vittorie su tre partite disputate, mentre in campionato ha chiuso al quarto posto a nove punti dalla capolista. I

n palio c’è la finalissima di sabato 15 Giugno in quel di Firenze.

Ro.San.