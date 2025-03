Calcio femminile: il trofeo di Eccellenza vinto battendo in finale il Modena per 3 a 0. La Reggiana si prende la Coppa

La Reggiana fa sua la Coppa Emilia di Eccellenza, trionfando a Riccione sul Modena con un netto 3-0. Sono trascorsi solo 6’ quando le granata passano: Botti imbuca per Parizzi, che fugge via sul filo del fuorigioco e non lascia scampo al portiere Forti. Nella ripresa viene annullato a Parizzi il gol della doppietta per un fuorigioco millimetrico, ma la Reggiana non si scompone e allunga: al 71’ Tinelli corona una bella azione corale per raddoppiare, mentre all’84’ è Costi, all’ennesimo trofeo della carriera, a fare tris direttamente da calcio d’angolo.

Domenica ci si ritufferà nel campionato, visto che scatta la Poule Promozione: alle 17,30 andrà in scena in via Fano il derby con l’Original Celtic Bhoys, che aveva battuto le granata proprio nella finale della Coppa Mista Eccellenza-Promozione.

AC Reggiana: Ravanetti, Cavazza, Lenzini, Botti (16’st. Costi), Benozzo, Bazzani (8’st. Toma Menotti), Fontanesi, Parizzi (40’st. Casale), Pizzera (40’st. Cavandoli), Tinelli (28’st. Massa), Zisa. A disposizione: Mosca, Cocconi, Como, Macrì. Allenatore: Vultaggio (Bazzini squalificato).