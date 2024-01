Calcio femminile. Il Vecchiazzano vede rosa: ragazze alla Danone Nations Cup

A Vecchiazzano parte l’attività del calcio femminile. La società biancoazzurra sta sviluppando un progetto dedicato a bimbe e ragazze intenzionate ad iniziare a praticare il calcio. Da questa stagione, infatti, presso il polisportivo ‘Nevio Treossi’ (via Pigafetta 19) l’Asd Vecchiazzano cerca di mettere in moto il calcio in rosa: un movimento che, negli ultimi anni, è in continua crescita, non solo a livello nazionale.

Dallo scorso settembre la società – una delle prime in città a cimentarsi in questo settore – ha formato la squadra under 13, composta dalle ragazze delle scuola medie, e l’under 10, con le bambine delle elementari, per un totale di circa trenta giovani atlete. Entrambe le squadre sono allenate da Jennifer Maltoni, coadiuvata dal preparatore dei portieri Gennaro Ruggieri per la squadra under 13, e, nella formazione delle under 10, da Fabio Valbonesi ed Irene Severino.

L’entusiasmo riscontrato da questi primi passi dei gruppi femminili ha portato all’organizzazione di due tornei. Il primo è in corso, durante le festività natalizie, mentre il prossimo è in programma per la prossima primavera. Inoltre, la società si è iscritta all’ormai imminente ‘Danone Nations Cup’: si tratta dell’unico torneo a carattere nazionale riservato alla categoria under 12 femminile: a organizzarlo è la Figc, si comincerà a giocare nella seconda metà di gennaio.

Il Vecchiazzano, assieme all’attività femminile, gestisce quella giovanile di tutte le categorie con oltre quattrocento tesserati: dai Piccoli Amici alle squadre Juniores, che sono ben due. Va inoltre ricordato che la prima squadra maschile ha chiuso il girone d’andata al primo posto nel proprio girone di Seconda Categoria.

Franco Pardolesi