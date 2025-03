Calcio femminile. La Primavera di Zago ancora in finale alla Women’s Cup di Viareggio

Un’altra gran bella soddisfazione per le giovanissime del Diavolo: il Milan Primavera Femminile per il quarto anno consecutivo si è qualificato per la finale alla Viareggio Women’s Cup. Un risultato importante per il vivaio del club e che dà continuità al lavoro portato avanti da tempo. La squadra rossonera è campione in carica da due anni di fila e adesso nella finale in programma oggi le ragazze allenate dal mister Matteo Zago affronteranno le pari età della Juventus. Una sfida nella sfida visto che le bianconere hanno conquistato le prime due edizioni della competizione: chi vince va anche in testa nell’albo d’oro.

Il percorso in Versilia del Milan Primavera Femminile è stato tutto in discesa: la squadra è parsa subito un rullo compressore, travolgendo nella prima giornata del girone il Livorno per 11-0 (doppiette di Taddei, De Marco, più i gol di Tomaselli, Minnei, Carotenuto, Longobardi e l’autorete di Diversi). Nel secondo match le rossonere hanno battuto largamente anche le americane del West Chester United per 7-2 (tripletta di Minnei e reti di Taddei, Rossi, Longobardi, De Marco).