Calcio femminile. L’Accademia Spal supera il Trento per 2-0. Oggi recupero col Padova a caccia del bis

È una settimana di importanza capitale per l’Accademia Spal, quella che può spostare gli equilibri di una stagione iniziata in salita ma che potrebbe diventare ricca di soddisfazioni. Contro ogni pronostico, domenica scorsa la squadra di Leo Rossi ha messo ko il Trento con un secco 2-0. Un risultato clamoroso quello maturato a Vigarano Mainarda, se si considera che l’avversario di turno occupava la seconda posizione in classifica. E oggi le biancazzurre tornano in campo tra le mura amiche, perché alle 14,30 al centro sportivo di Vigarano Mainarda è in programma il recupero col Padova, rinviato due volte a data da destinarsi. Una chance enorme per sferrare un’altra spallata alle squadre che lottano per non retrocedere. Con una vittoria, l’Accademia Spal supererebbe le biancoscudate balzando addirittura all’ottavo posto, una posizione che naturalmente garantirebbe la salvezza senza passare per i playout (in serie C femminile per salvarsi direttamente bisogna mettere ben sei squadre alle proprie spalle). Ma torniamo all’impresa compiuta domenica scorsa col Trento, un colpaccio che nessuno si aspettava ma non avvenuto per caso perché nel girone di ritorno le ragazze di Leo Rossi hanno cambiato marcia.

È stata una partenza a razzo quella delle biancazzurre che hanno sfiorato il gol con il colpo di testa di Hassanaine salvato sulla linea dalla retroguardia ospite e con il pallonetto di Jaszczyszyn che ha lambito l’incrocio dei pali. Spalline ad un passo dal gol del vantaggio anche con la parabola di Dal Brun che ha centrato la traversa direttamente da corner. Dopo aver dominato la prima frazione, al quarto d’ora della ripresa le biancazzurre hanno sbloccato finalmente il risultato con il mancino di Hassanaine che si è insaccato vicino all’incrocio dei pali. E dopo una decina di minuti l’Accademia Spal ha trovato il raddoppio, questa volta con una potente conclusione dai 30 metri di Salimata. Una grande vittoria che ha inaugurato nel miglior modo possibile il trittico di gare che proseguirà oggi col recupero col Padova e si concluderà domenica prossima sul campo della pericolante L’Aquila. Una prestazione come quella sfoderata col Trento, sulla carta nettamente superiore alle prossime avversarie delle biancazzurre, lascia davvero ben sperare. Ma bisogna assolutamente tenere i piedi per terra, perché in questo campionato di serie C femminile ogni gara nasconde delle insidie.

s. m.