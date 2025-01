Calcio femminile. Le citte amaranto a Verona in lutto per Vanni

Inizia il girone di ritorno nel campionato di serie B femminile. Questo vuol dire, per l’Arezzo, trasferta in casa dell’Hellas Verona, battuta 3-1 all’andata. scaligere, dopo la vittoria del Pavia sul Chievo nell’anticipo disputato ieri, sono penultime in classifica, in piena zona retrocessione. Oltretutto, hanno ottenuto più punti in trasferta che nel proprio impianto. Per l’Arezzo del tecnico Ilaria Leoni (nella foto) è quindi un’occasione da sfruttare per tornare subito al successo dopo la sconfitta di domenica al Comunale contro il Genoa.

Guai, però, a sottovalutare una squadra ferita dalla brutta sconfitta interna contro il Lumezzane del turno scorso e alla disperata ricerca di punti salvezza. Prima di questa sfida delicata, in programma oggi alle 15.30 allo stadio Olivieri di Verona, ha parlato la centrocampista classe 2001 Azzurra Corazzi: "Vogliamo salvarci il prima possibile e migliorarci. Il Verona non è quello della prima giornata, è una squadra nuova che gioca un buon calcio. Sicuramente vogliono fare di tutto per non retrocedere per cui sarà una partita impegnativa".

Intanto, ieri la società amaranto ha comunicato, con una nota, la morte di Giulio Vanni, presidente nell’unica stagione in serie A dell’Arezzo femminile nella stagione 1992-93: "Il presidente Vanni è stata figura molto importante nella nostra storia - si legge - si è adoperato per far sì che il calcio femminile diventasse una realtà ed è anche grazie a lui se la nostra squadra è un punto di riferimento per lo sport del territorio".