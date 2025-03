Calcio femminile. Le Under 15 ko con Tau Altopascio. E’ caccia al riscatto

Nell’ultimo fine settimana sono scese in campo tre formazioni del Siena Calcio Femminile. Sabato mattina, le piccole dell’Under 10 hanno giocato contro il Policras Sovicille: a segnare le reti bianconere Vittoria Marzini, Ginevra Trecci e Sara Di Capua. Le Under 12 hanno invece disputato una bella e caparbia partita contro i bravissimi maschietti dell’Alberino. In gol per il Siena Vittoria Marzini.

Le Under 15 hanno ospitato le ragazze del Tau Calcio Altopascio. È stata una partita certamente difficile per le bianconere, al cospetto di un’avversaria compatta, strutturata e tecnicamente tra le più forti incontrate. Nonostante la sconfitta (1-7), da notare l’impegno costante profuso, valso la rete di Gaia Pinzi, arrivata quando il passivo era già piuttosto pesante, a testimonianza della voglia di competere delle giovani calciatrici. La formazione Under 15 tornerà in campo già domani pomeriggio, alle 16,30, in occasione del recupero della sfida della quarta giornata, annullata la scorsa settimana. Le ragazze incontreranno il Poggibonsi Women sul terreno di Quercegrossa.

Le Under 17 bianconere, nello scorso week-end, hanno osservato un turno di riposo.