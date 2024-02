Calcio femminile serie B. Il Ravenna cerca punti con l’Arezzo

Dopo aver conquistato il secondo punto della sua stagione, il Ravenna Women – che in settimana ha ricevuto la visita del sindaco Michele De Pascale – inizia il girone di ritorno in casa contro l’Arezzo, squadra attualmente al nono posto della graduatoria di serie B femminile con 17 punti, assieme a Bologna e Res Roma. Un avversario per nulla malleabile per le ravennati che, comunque, nell’ultimo turno hanno mostrato grande carattere, rimontando due gol di svantaggio e pareggiando 2-2 col Tavagnacco. Obiettivo dunque salvezza, che non sarebbe neppure lontanissima, visto che è appena 7 punti sopra, con un intero girone ancora da giocare. Ma Ravenna dovrà ottenere la prima vittoria se vuol provare a realizzare il suo sogno impossibile. Le toscane in trasferta hanno raccolto solo 7 punti, ma vinto le ultime due gare lontano da casa e, dunque, sono avversario assolutamente temibile, guidate da Nocchi e Razzolini, 6 gol a testa. Serie B femminile, 16ª giornata (ore 14,30): Bologna-San Marino, Cesena-Parma, Cuneo-Ternana (ore 14), Lazio-Verona, Pavia-Res Roma, Ravenna-Arezzo, Tavagnacco-Brescia. Ieri sera: Chievo-Genoa. Classifica: Classifica: Lazio, Ternana 40; Parma, Cesena 37; Genoa, Verona 27; Brescia 24; Chievo 23; Arezzo, Res Roma, Bologna 17; Pavia 12; S. Marino, Cuneo 9; Tavagnacco 8; Ravenna 2.

u.b.