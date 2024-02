Calcio femminile serie B. Ravenna, una trasferta da brividi

È atteso dalla trasferta più complicata del girone di ritorno, il Ravenna Women, oggi all’insolito orario delle 13 al "Gubbiotti" di Narni contro la Ternana, una delle due prime della classe, con 43 punti come la Lazio. Un temibilissimo avversario, capace di ottenere 14 vittorie su 16 gare con un pari in casa (contro l’altra capolista Lazio) e una sconfitta a Parma. Una corazzata, soprattutto in attacco con 53 gol segnati mentre la difesa non sempre è impenetrabile con 15 gol subiti. Tra l’altro, tra le mura amiche, le umbre hanno subito gol soltanto in 4 partite, la metà esatta di quelle giocate: inoltre da tenere d’occhio il bomber Pirone, capace di segnare 11 gol. Non è certo questa la partita in cui racimolare punti-salvezza ma il trend positivo delle ravennati lascia ben sperare per il futuro. Serie B femminile, 17ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Chievo, Brescia-Cesena, Genoa-Lazio (ore 13,30), Parma-Cuneo, Res Roma-Bologna, San Marino-Tavagnacco (ore 15), Ternana-Ravenna (ore 13), Verona-Pavia. Classifica: Lazio, Ternana 43; Cesena 40; Parma 37; Genoa 28; Verona, Brescia 27; Chievo 24; Arezzo, Bologna 20; Res Roma, 17; Pavia 15; S. Marino, Cuneo 9; Tavagnacco 8; Ravenna 2.

u.b.