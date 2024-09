Calcio femminile serie B. Ravenna Women, la doppietta di Salimbeni non basta

Sono arrivati i primi due gol, di Salimbeni – ex Cesena e Chievo – e Bokiri ma non i primi punti, ma almeno il risultato è decisamente più incoraggiante, rispetto allo 0-4 della prima giornata. Il Ravenna Women ha perso 2-3 in casa alla seconda giornata contro Chieti ma per due volte ha raggiunto le avversarie prima di cadere solo nel finale. Insomma, quando meno una prova d’orgoglio e di carattere, per una squadra in via di costruzione. "A volte non sono contento se vinco giocando male – dice il tecnico giallorosso Manuel Pignatelli – figuriamoci se perdo. Però ho iniziato a intravedere cose buone, la squadra sta crescendo e siamo riusciti ad inserire alcune giocatrici che possono essere molto utili in questa categoria. Ma, naturalmente, c’è tanto da lavorare ancora, ma i miglioramenti ci sono, sia in allenamento, sia in partita: la strada è quella giusta, il cammino ancora lungo".

Risultati Serie C femminile (2ª giornata): Trento-Venezia 1985 3-0, Venezia Fc-Accademia Spal 3-0, Tavagnacco-Gatteo Mare 2-2, Villorba-Vicenza 0-1, Isera-Riccione 1-0, Ravenna-Chieti 2-3, Real Vicenza-Jesina 0-0. Riposa: Sudtirol. Classifica: Venezia Fc, Trento, Vicenza 6; Jesina, Chieti, Isera 4; Sudtirol, Villorba 3; Tavagnacco, Gatteo Mare, Real Vicenza 1; Venezia 1985, Ravenna, Riccione, Accademia Spal 0.

u.b.