Calcio femminile Serie C. Aquilotte inarrestabili 10 partite, 10 vittorie

Spezia Women

4

Formello

0

SPEZIA WOMEN: Sensi, Barraza, Lehmann, Fuggle (85’ Scattina), Pozzi (55’ Manea), Ciccarelli (60’ Vacchino ), Dehima, Lo Vecchio, Buono, Parodi (68’ Sansevieri), Codecà (65’ Del Freo). (A disp: Costantini, , Dezotti, Passalacqua). All: Salterio.

FoRMELLO: Ambrosio, De Luca, Genovesi, Gamberone, Croce (60’ Lorenzetti), Fiorentini (80’ Mancuso) Giglio, Luvisotti, Predoi, Vitillo, Varrecchia. All: Costantini

Arbitro: Mariani di Livorno (Sandri e Morlacchi di Spezia)

Reti: 31’ Codecà; 35’ Parodi, 42’ Lehmann, 80’ Buono.

CASTELNUOVO – Ancora una netta vittoria delle aquilotte che fanno 10 vittorie su dieci partite. Ma il Moncalieri non molla e il campionato diventa sempre piu avvincente. Prova importante per le ragazze di Salterio che però soffrono una mezzora contro un Formello per nulla dimesso e molto ordinato. Le ragazze spezzine faticano nei tanti duelli ’uno contro uno’ della tattica delle capitoline, ma creano comunque occasioni da gol. Due pali colpiti da Codecà e Buono oltre a belle parate di Ambrosio tengono il risultato sullo 0-0 fino alla mezz’ora. Poi la solita Codecà imbeccata da una travolgente Lo Vecchio apre la strada allo Spezia Women.

Raddoppio poco dopo di testa di Parodi e chiude Lehmann sul finire in seguito ad angolo. Ripresa tutta spezzina che va vicina al gol con Buono, ancora Parodi e Codecà. Gol annullato per fuorigioco a Sansevieri. A dieci minuti dalla fine Buono corona la sua prestazione con un gol da centro area. Finisce tra gli applausi l’ennesima dimostrazione di forza delle ragazze in maglia bianca. Domenica scontro importante a Meda

Risultati: Pietrasanta-Bellinzago 0-6, Ivrea-Tharros 0-0, Moncalieri- Meda 3-1, Monterosso- Azalee 2-1, Pro Sesto- Lesmo 4-1, Torres- Baiardo 0-1. Riposa Sedriano. Classifica: Spezia Women 30, Moncalieri 27, Pro Sesto 25, Meda 22, Azalee, Tharros, Lesmo, Baiardo 15, Ivrea 14, Bellinzago 13, Monterosso 12, Sedriano 10, Torres 4, Formello 2 Pietrasanta 0.

Ilaria Gallione